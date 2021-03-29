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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: أزمة السفينة البنمية كشف للعالم أهمية قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:45 م
النائبة أمل رمزى
النائبة أمل رمزى
سيد على
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قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة السفينة البنمية كشفت للعالم كله أهمية قناة السويس، هذا الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم، وأبلغ رد لمحاولات البعض التقليل من أهمية القناة التي تعتبر شريان حياة بالنسبة للتجارة العالمية، وهذا ما أكدته الأيام القليلة الماضية منذ بدء السفينة الجانحة وحتى تعويمها خلال الساعات القليلة السابقة.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة متمثلة فى كل مؤسساتها لتعويم السفينة، ومتابعة القيادة السياسية، وكل التنفيذيين فى الدولة لهذه الأزمة التى كان لها صدى عالمى، خاصة أن القناة توفر بين 8 إلى 14 يومًا أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا، بالمقارنة بما تستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح، بالإضافة لعناصر الأمان وغيرها من المميزات.

وأضافت أن السفينة حركت بجهود مصرية يجب تكريمها وهو ما يدعو للتفاخر بهم، معلنة تضامنها مع دعوات تصوير فيلم تسجيلي لهذا العمل يروج له عالميًا ولدور وأهمية قناة السويس والجهود المصرية في هذا الصدد.

وأشارت عضو الشيوخ، إلى أن تعويم السفينة الجانحة يؤكد حالة الالتفاف الوطنى حول هذه الأزمة، بالإضافة لحالة التتبع من قبل المواطنين لأخبار السفينة وما شهدته مواقع التواصل من فرحة كبيرة عقب الإعلان عن أخبار انتهاء الأزمة يعكس مدى أهمية القناة، مؤكدة أن القناة تعد أطول قناة ملاحية في العالم، ونسبة الحوادث فيها نادرة بمقارنتها بالقنوات الأخرى، وتتم حركة الملاحة فيها ليلًا ونهارًا، وهيّ مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.

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