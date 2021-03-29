محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شاطئ الليدو

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة شاطئ الليدو، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى.ووجه محافظ مطروح بالإسراع في إنهاء كل الأعمال مبكرا، مؤكدا أن مجلس ومدينة مطروح يقوم بأعمال التسوية لرمال عدد من شواطئ المحافظة وإزالة كل المخلفات وشوائب مياه البحر، واستعادة الشواطئ لمظهرها السياحى لاستقبال أهالي مطروح والمصطافين.