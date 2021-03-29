التصديري للصناعات الغذائية يطالب بتفعيل «الأعلى للصادرات»

كشف هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس سيقوم بتشكيل فريق عمل يتولّى مشاكل المصدرين والفرص التصديرية.أضاف برزي في ندوة أقيمت اليوم مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن اللجنة ستقوم بتجميع المشاكل ويتم النظر إليها وإرسالها لوزارة التجارة والصناعة لحلها، مطالبًا بضرورة تفعيل مجلس أعلى للصادرات.وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها وفق توجيهات الرئيس السيسي إلى 10 مليارات دولار، مضيفًا أن المجلس طلب إعداد دراسة لرفع معدلات التصدير من القطاع.وعن أبرز مشاكل القطاع الصناعي كشف برزي أن القطاع يفتقر للتعليم الفني والتدريب ودعم الصادرات والمنافسة.