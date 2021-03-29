حملة لإزالة الإشغالات بمركز ببا جنوب بنى سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من خمسمائة حالة إشغال متنوعة بشوارع: التحرير، خلف قصر ثقافة ببا،ميدان الشبكة، بورسعيد، كوبري المحطة، شارع المستشفى، حيث تم رفع درج سلالم إعلانات ولافتة متنوعة غير مرخصة، باعة جائلين، بروزات وتندات، فاترينات، كراسى، حوامل استاند خشب وحديد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.