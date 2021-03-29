غدًا.. قطع مياه الشرب عن قها لمدة 3 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع يأتى نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من الانقطاع طوال فترة اعمال غسيل الشبكات.