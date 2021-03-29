السيطرة على حريق بمزرعة نخل وزيتون فى سيوة

شهدت منطقة بهي الدين بمدينة سيوة، اليوم الإثنين، نشوب حريق في إحدى مزارع النخل والزيتون على مساحة 2 فدان، وعلى الفور تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي التهمت النخل، وذلك بمعاونة الأهالي.وقال العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه نشب حريق اليوم الإثنين في منطقة بهي الدين، وقد تلقت غرفة العمليات بلاغا بالحريق، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، موضحا أنه تم السيطرة على الحريق من خلال الحماية المدنية ومعاونة الأهالى.وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة أن الحريق نشب بمزارع نخل وزيتون على مساحة فدانين بعدد 40 نخلة غير مثمرة، و5 مثمرة، مؤكدا أنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح.