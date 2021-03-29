رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:13 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب د. علي الحفناوي حول كتابه "حكايات تاريخية- من هنا وهناك"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، المذاع الأربعاء المقبل 31 مارس 2021 على شاشة النيل الثقافية.

صدر كتاب جديد بعنوان "حكايات تاريخية من هنا وهناك" عن دار العين للنشر والتوزيع تأليف الدكتور علي الحفناوي، ويتضمن الكتاب سلسلة من الحكايات المتنوعة، التي يمكن قراءتها منفصلة في أوقات متباينة.

وينقسم الكتاب إلى جزأين منفصلين، حيث يتم تناول موضوعات ذات صبغة تاريخية تدور أحداثها في بلاد وعصور مختلفة في قسمه الأول، في حين يتناول الكتاب في جزئه الثاني طرائف من الذكريات الخاصة، لها أبعاد قد تكون اجتماعية أو تاريخية، لكنها تحمل في طياتها رسائل ثقافية لشباب اليوم، نأمل أن تعاونهم للاسترشاد بتجارب الكبار في خياراتهم.

وبحسب مؤلف الكتاب في تقديمه: وعندما نوضح من أول مقال مَن هو ملك إنجلترا الذي لم يتحدث الإنجليزية يومًا، ولم يقم في إنجلترا إلا أسابيع قليلة من حياته، ومع ذلك أصبح أشهر ملوك إنجلترا، عبر تاريخها الطويل، نبغي جذب انتباه القارئ إلى ضرورة تناول كتب التاريخ بنظرة متفحصة تحليلية، فتتكوّن لديه ثقافة الباحث عن الحقائق التاريخية، القادر على إدراك كيفية تداخل الأحداث وتأثرها ببعضها، وعدم الاكتفاء بما يسجل في الكتب المدرسية، من تتابع للتواريخ المرتبطة بالأسماء والأحداث.

كذلك، عندما نتناول في آخر مقال بالكتاب وصفًا لشخصية مصرية، بكل ما تمثله من تجارب ثرية في حياته الخاصة، وبعد أن قضى أكثر عمره مقتحمًا الصعوبات، غير مبالٍ بالمخاطر، لينال على كِبرٍ قسطًا من راحة البال في مكان، لا يخطر على بال أحد، فهذا استعراضٌ لدرس من الحياة، موجهٌ لكل من يسأل نفسه؛ هل الطريق الذي سلكه أو ينوي أن يسلكه، يستحق العناء والجهد لتحقيق هدفه في الحياة.

موضوعات متعلقة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

كيف ستسيطر قناة السويس على أزمة انتظار السفن؟.. رئيس الهيئة يجيب

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ابنوا المقبرة».. هل تنبأ عبدالحليم حافظ بموته؟

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية