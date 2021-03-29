الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتب د. علي الحفناوي حول كتابه "حكايات تاريخية- من هنا وهناك"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، المذاع الأربعاء المقبل 31 مارس 2021 على شاشة النيل الثقافية.صدر كتاب جديد بعنوان "حكايات تاريخية من هنا وهناك" عن دار العين للنشر والتوزيع تأليف الدكتور علي الحفناوي، ويتضمن الكتاب سلسلة من الحكايات المتنوعة، التي يمكن قراءتها منفصلة في أوقات متباينة.وينقسم الكتاب إلى جزأين منفصلين، حيث يتم تناول موضوعات ذات صبغة تاريخية تدور أحداثها في بلاد وعصور مختلفة في قسمه الأول، في حين يتناول الكتاب في جزئه الثاني طرائف من الذكريات الخاصة، لها أبعاد قد تكون اجتماعية أو تاريخية، لكنها تحمل في طياتها رسائل ثقافية لشباب اليوم، نأمل أن تعاونهم للاسترشاد بتجارب الكبار في خياراتهم.وبحسب مؤلف الكتاب في تقديمه: وعندما نوضح من أول مقال مَن هو ملك إنجلترا الذي لم يتحدث الإنجليزية يومًا، ولم يقم في إنجلترا إلا أسابيع قليلة من حياته، ومع ذلك أصبح أشهر ملوك إنجلترا، عبر تاريخها الطويل، نبغي جذب انتباه القارئ إلى ضرورة تناول كتب التاريخ بنظرة متفحصة تحليلية، فتتكوّن لديه ثقافة الباحث عن الحقائق التاريخية، القادر على إدراك كيفية تداخل الأحداث وتأثرها ببعضها، وعدم الاكتفاء بما يسجل في الكتب المدرسية، من تتابع للتواريخ المرتبطة بالأسماء والأحداث.كذلك، عندما نتناول في آخر مقال بالكتاب وصفًا لشخصية مصرية، بكل ما تمثله من تجارب ثرية في حياته الخاصة، وبعد أن قضى أكثر عمره مقتحمًا الصعوبات، غير مبالٍ بالمخاطر، لينال على كِبرٍ قسطًا من راحة البال في مكان، لا يخطر على بال أحد، فهذا استعراضٌ لدرس من الحياة، موجهٌ لكل من يسأل نفسه؛ هل الطريق الذي سلكه أو ينوي أن يسلكه، يستحق العناء والجهد لتحقيق هدفه في الحياة.