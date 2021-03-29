37 وفاة و5837 إصابة بكورونا فى العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الإثنين، بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و249 حالة في أرجاء البلاد.وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5837 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 838 ألفا و265.وأشار التقرير إلى شفاء 4500، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 750 ألفا و435 حالة.838 ألفا و265 إصابة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 4500 حالة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 750 ألفا و435 حالة.وذكر البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 10 آلاف و470، ليرتفع عدد المواطنين الذين تم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في العراق 29 ألفا و402 مواطن.