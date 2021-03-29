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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف تفاصيل فيديو سيدة تهشم المحلات فى دمياط

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:49 م
سيدة تهشم المحلات
سيدة تهشم المحلات في دمياط
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "سيدة تهشم عددا من المحال التجارية بدمياط".

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات "طرف أول" وصاحب محل ملابس وآخر "طرف ثانى"، وذلك بسب أولوية المرور بأحد الميادين بدائرة القسم.. وباستكمال الفحص تبين أنه حال سير السيدة بالسيارة قيادتها بالميدان محل الواقعة، اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى صعودها على الرصيف "ولم تصطدم بأى من المحلات أو المارة"، وعلى إثر ذلك حدثت المشادة الكلامية بينها وبين المذكورين، وحضروا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة وتم التراضى والصلح بينهم.

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