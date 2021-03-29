السعودية وعمان تبحثان التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الإثنين، مع سفير سلطنة عمان لدى المملكة،ج فيصل بن تركي آل سعيد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التقنيات الناشئة والتحول الرقمي.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تطرقا- خلال اللقاء- إلى عدة موضوعات أبرزها الاستفادة من الخبرات المشتركة للنهوض بالبنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وتطويرها، وتنظيم الخدمات البريدية، لما فيه مصلحة وتطلعات البلدين الشقيقين.