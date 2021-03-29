رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد ضيف شرف «الاختيار 2»

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:08 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
طباعة
يشارك الفنان بيومي فؤاد في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات ON.

ويبدأ بيومي تصوير دوره خلال يومين بديكور العمل الرئيسي، والذي يحمل أيضا اسم "رجال الظل".

ويظهر بيومي فؤاد كضيف شرف من خلال دور محوري ومحرك للأحداث.

"الاختيار 2" بطولة عدد كبير من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وأحمد سعيد عبدالغني وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد العوضي وأحمد فهمي وأشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشباب، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي تامر مرسي.

ويشارك محمد منير في تقديم عدد من الأغاني ضمن أحداث المسلسل الدرامية، وحقق الجزء الأول من الاختيار نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتصدر بطولته النجم أمير كرارة والفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد، وشهد وجود عدد كبير من نجوم الشرف، من بينهم محمد عادل إمام وعمرو سعد وغيرهما.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل