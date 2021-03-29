بيومي فؤاد ضيف شرف «الاختيار 2»

يشارك الفنان بيومي فؤاد في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة قنوات ON.ويبدأ بيومي تصوير دوره خلال يومين بديكور العمل الرئيسي، والذي يحمل أيضا اسم "رجال الظل".ويظهر بيومي فؤاد كضيف شرف من خلال دور محوري ومحرك للأحداث."الاختيار 2" بطولة عدد كبير من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وأحمد سعيد عبدالغني وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد العوضي وأحمد فهمي وأشرف عبدالباقي وعدد كبير من الشباب، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي تامر مرسي.ويشارك محمد منير في تقديم عدد من الأغاني ضمن أحداث المسلسل الدرامية، وحقق الجزء الأول من الاختيار نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتصدر بطولته النجم أمير كرارة والفنان أحمد العوضي ودينا فؤاد، وشهد وجود عدد كبير من نجوم الشرف، من بينهم محمد عادل إمام وعمرو سعد وغيرهما.