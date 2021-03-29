بكاء أمهات الشهداء خلال الاحتفال بيوم الشهيد في أسوان (صور)

شهدت فعاليات احتفالية يوم الشهيد بأسوان حالة من الحزن والانهيار للأمهات الشهداء بعد مشاهدتهم لعرض فيلم تسجيلي يرصد كلمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرض لمجموعة من شهداء الوطن على نغمات أغنية وطنية مؤثرة، ما أدى إلى تأثرهم بالاغنيات بعد استرجاع ذكريات ابناءهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.وجاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك وسط أجواء مليئة بالوطنية والسرور، وبحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ومدير الامن اللواء عصام عثمان، والمستشار العسكري لمحافظة أسوان، ولفيف من وكلاء الوزارات بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي الأسر وشهداء الجيش والشرطة.وشهد الاحتفال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.وكانت أطلقت البالونات وتطايرت في الهواء من أمام النصب التذكارى بحديقة درة النيل، حامله لصور عدد من شهداء الوطن الذين مسقط رأسهم محافظة أسوان، وذلك أثناء طابور للعرض وأجواء تسودها روح الوطنية.وجاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفال بتكريم شهداء الواجب، صباح اليوم الأثنين، بمحافظة أسوان.