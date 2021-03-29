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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:16 م
مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي
محمود السعدى
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حصل مطار مرسى علم الدولي علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الطيران المدنى وشركة إيماك مرسى علم، بما يكفل توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتواكب مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO.

جاء ذلك استكمالًا لمجهودات وزارة الطيران المدني من أجل حصول جميع المطارات المصرية على شهادات الاعتماد الصحي والسفر الآمن التى يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

وبهذه المناسبة هنأ وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، العاملين بمطار مرسى علم الدولي وإدارة المطار، لحصوله على تلك الشهادة، مشيدًا بالدور الفعال للشركة المصرية للمطارات لحصول المطارات على هذا الاعتماد، بما يعكس مواكبة المطارات المصرية للمواصفات والمعايير العالمية، مثمنًا سيادته الجهود المبذولة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني في تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل صحة وسلامة المسافرين، بما يحقق مناخًا آمنًا للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا. 

وأكد الوزير على حرص واهتمام المطارات المصرية بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب، والتزامها التام باتباع التدابير الاحترازية والوقائية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية، والذى ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الاعتمادات.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو تاسع المطارات المصرية حتى الآن حصولا علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI، بعد حصول كل من مطار الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهره وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط عليها.

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