«الغرف التجارية»: إنهاء أزمة السفينة الجانحة رسالة طمأنة للعالم

أشاد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية، بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم الصعوبة البالغة لهذا الأمر، مؤكدًا الدور الكبير للقيادة السياسية في تسهيل إنهاء هذه الأزمة.وأوضح العربي أن السفينة إيفرجرين التي تزن 200 ألف طن ويصل طولها 400 متر أسفر جنوحها عن توقف حركة الملاحة في قناة السويس لعدة أيام كبّدت التجارة العالمية مجموعة من الخسائر وأعادت إلى الاذهان أهمية هذه الممر المائي المصري، حيث يقدر خبراء التجارة العالمية حجم الخسائر التي ترتبت على توقف الملاحة بالقناة بنحو 400 مليون دولار لكل ساعة من التأخر، كما ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو ٤% كما علقت 321 سفينة تحمل بضائع تقدر بـ9.6 مليار دولار، كما ارتفع سعر شحن السفينة الواحدة عبر رأس الرجاء الصالح بنحو 300 ألف دولار وتضاربت قيمة الشحن بين الصين وأوروبا بنحو 4 أضعاف.أضاف أن قناة السويس تشهد سنويًا مرور ١٢% من إجمالي حجم التجارة العالمية (قرابة 1.1 مليار طن من البضائع؛ لتكون الرابط الدولي الأهم لحركة التجارة بين قارات العالم.وقال رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية إن نجاح المصريين في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح رسالة طمأنة للعالم، على تلبية احتياجاته ومرور البضائع عبر قناة السويس التي تعتبر محورًا مهمًا من خلال هذا الشريان الملاحي الأكثر أهمية.وأشاد العربي بتضافر الجهود المصرية، موجهًا الشكر لكل مصري ساهم في حل هذه الأزمة، قائلًا إن المصريين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية ودائمًا يدافعون عن حق بلادهم وتراث أجدادهم.