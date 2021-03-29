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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على إنشاء 3 وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة فى مطروح

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:31 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بوفد مركز إكساد "المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة" برئاسة الدكتور سيد خليفة، مدير المركز بالقاهرة، وعدد من خبراء المركز.

وأشاد الدكتور سيد خليفة، مدير المركز بالقاهرة، بجهود التنمية الزراعية بمطروح والجهود الميدانية ومردودها على المواطنين والتعاون مع محافظة مطروح منذ عام ١٩٩٩ مع الاستعداد الدائم للتعاون في عدد من الملفات التى تمت مناقشتها خلال زيارة الدكتور نصر العبيد، رئيس المركز، لمطروح في سبتمبر الماضي والاستفادة من الخبرات في حل عدد من المشكلات وطرح مقترحات علمية وتطبيقية في مجالات حصاد المياه وتنمية المراعى.

وأكد على دعم المحاصيل ومكافحة التصحر والتعامل مع الكثبان الرملية وتدريب مزيد من الكوادر بمطروح مع العمل على استدامة التنمية الزراعية وزيادة الثروة الحيوانية، مع التأكيد على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية والأهالى في كل مقترحات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والمساهمة في تأهيل الكوادر.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من ٧٧ مخر سيل بمطروح في حصاد مياه الأمطار والإشارة إلى أنه تم تنفيذ ١٠٨٠ بئر وخزان تجميع مياه الامطار وضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لـ ١١٨ واديًا تمثل ثروة كموطن لزراعة التين والزيتون بمطروح لزيادة الإنتاجية.

وأوضح أنه ستتم إقامة سدود تعويضية بأحجار وليس ترابية مع معرفة اتجاه وميل سيول الأمطار وإقامة بحيرات حسب نوع الأرض وتبطينها لتخزين المياه، والعمل على الاستفادة من معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية وصلاحيتها في الرى والزراعة وكذلك تربية الأسماك.

وأضاف أنه سيقوم مركز أكساد بالدفع بـ٢٠٠ رأس أغنام عواسي السورية وتخصيص نسبة مطروح لمطروح وجنوب سيناء وأهمية دراسة زيادة إنتاحية حليب أغنام البرقي وتحسين كفاءة التكاثر مع ما تمتلكه مطروح من رءوس قلت أعدادها في السنوات الأخيرة.

وتابع: أنه تم التأكيد على أهمية عدم تجريد النبانتات الطبيعية بالأراضى الصحراوية لزراعة محاصيل أخرى كالقمح والشعير، ولا يمكن أن تتخللها حتى لا يحدث تصحر، مؤكدًا علي أنه تمت الموافقة على إنشاء ٣ وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة في المناطق الصحراوية المستهدفة بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.

ولفت إلي نجاح جهود تثبيت الكثبان الرملية بسيوة مع إقامة حزام أخضر، مما سيزيد من الاستقرار الاجتماعى والعائد الاقتصادى للأهالي، والذي سيعمل على توفير مليون عقلة زيتون مجزرة من الزيتون عالي إنتاجية في الزيوت كالصنف الصورانى والقيسي وتحمل الجفاف والتوسع في زراعة الفستق الحلبي الملائم في زراعته مع التين والزيتون في الظروف والمناخية والتربة، مشيدًا بمشروع ٣ أفدنة زيتون لكل شاب بالمناطق المستهدفة لتوفير مزيد من فرص العمل مع دراسة مقترح إقامة تجمعات سكانية بدلا من المتناثرة يمكن من خلالها تسهيل توصيل الخدمات للأهالي.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لمركز اكساد على تعاونه في تحقيق التنمية الزراعية والحفاظ على الثروة الحيوانية مع خدمة المجتمع المحلى، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الأهالي بتلك المجتمعات في أولويات المشروعات التى يحتاجونها وبما يلبي احتياجاتهم.

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