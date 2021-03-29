رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل البحريني يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع الصين

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع جمهورية الصين، والتي تستند إلى أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجالات، مشيرا إلى أن البحرين تولي أهمية خاصة لهذه العلاقات، وتتطلع لرفع مستوى التعاون الثنائي على كافة المستويات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد، وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يزور البحرين حاليا، حيث استعرضا سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك حمد عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضاري وسياسي واقتصادي.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات جائحة "كورونا" على المستوى العالمي، والجهود المبذولة لمواجهتها واحتواء تداعياتها، حيث ثمن العاهل البحريني التعاون الفاعل والمثمر بين البلدين، خاصة في مجال التطعيم المضاد لهذا الوباء وتبادل الخبرات للتعامل مع هذه الجائحة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني تطلع جمهورية الصين واهتمامها بتوثيق أوجه التعاون مع مملكة البحرين، مشيدا بدور الملك حمد في تطور وتقدم البحرين.

موضوعات متعلقة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ابنوا المقبرة».. هل تنبأ عبدالحليم حافظ بموته؟

الأربعاء.. على الحفناوى يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية