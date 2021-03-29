العاهل البحريني يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع الصين

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع جمهورية الصين، والتي تستند إلى أسس قوية من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجالات، مشيرا إلى أن البحرين تولي أهمية خاصة لهذه العلاقات، وتتطلع لرفع مستوى التعاون الثنائي على كافة المستويات.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد، وزير الخارجية الصيني وانج يي، الذي يزور البحرين حاليا، حيث استعرضا سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والعلمية، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك.وأعرب الملك حمد عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضاري وسياسي واقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى مستجدات جائحة "كورونا" على المستوى العالمي، والجهود المبذولة لمواجهتها واحتواء تداعياتها، حيث ثمن العاهل البحريني التعاون الفاعل والمثمر بين البلدين، خاصة في مجال التطعيم المضاد لهذا الوباء وتبادل الخبرات للتعامل مع هذه الجائحة.من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني تطلع جمهورية الصين واهتمامها بتوثيق أوجه التعاون مع مملكة البحرين، مشيدا بدور الملك حمد في تطور وتقدم البحرين.