«مودرنا» تشحن الجرعة 100 مليون من لقاح كورونا إلى أمريكا

شحنت شركة مودرنا 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد- 19 إلى الحكومة الأمريكية، ليرتفع إجمالي الجرعات المشحونة في الربع الأول إلى 88 مليون جرعة.وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء أكثر من 67 مليون جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد- 19.وتتوقع الشركة شحن ما بين 40 مليونا و50 مليون جرعة شهريا إلى الحكومة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، كما تتوقع الشركة أن تفي بمواعيد الالتزامات للحكومة الأمريكية لكل جرعات لقاح مودرنا المضاد لكوفيد- 19 المطلوبة حاليا، بما في ذلك توصيل مئة مليون جرعة ثانية بحلول نهاية مايو 2021 ومئة مليون جرعة ثالثة بحلول نهاية يوليو 2021.