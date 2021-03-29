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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسامة الرحباني وملحم زين يجتمعان لأول مرة في «350 جرام»

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:04 م
350 جرام
350 جرام
حسن أمين
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يضع الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني لمسته الموسيقية في السباق الرمضاني المقبل، عبر الموسيقى التصويرية لمسلسل "350 جرام"، المقرر أن يتصدر ماراثون الدراما العربية خلال الشهر الكريم.

ويجمع المسلسل الضخم في إنتاجه توليفة من أبرز نجوم الدراما والسينما العربية، من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، وبمشاركة خالد نجم وستيفاني عطالله وغريس قبيلي ومصطفى شعد الدين وقاسم منصور، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر ومن إخراج محمد لطفي.

ويخلق الرحباني خلال موسيقى "350 جرام" التصويرية توأمة بين الموسيقى والدراما، بما يتلاءم مع أجواء المسلسل وأحداثه وخطوطه الدرامية والعاطفية، والحالات النفسية التي تعكسها الشخصيات، لا سيما أنها تمر بانعطافات حادة ومشوقة، ما يجعل الموسيقى التصويرية أحد أبطال المسلسل التشويقي، كما يلم المسلسل الضخم في إنتاجه شمل أسامة الرحباني مع المخرج محمد لطفي والمؤلفة ناديا الأحمر بعد عملهم سويًا رمضان الماضي في مسلسل "هوس" من بطولة هبة طوجي وعابد الفهد، ويعد ثاني تعاون يجمع الرحباني مع شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا سيرفسز".

كما يشهد "350 جرام" مفاجأة فنية من العيار الثقيل، بجمع الرحباني في الموسيقى التصويرية مع البصمة الغنائية للفنان اللبناني ملحم زين الذي يقوم بتأدية أغنية تتر المسلسل، والتي تحمل اسم "عايش لوحدي"، ليجسدا معًا معادلة تجمع بين إبداع الموسيقى التصويرية لأسامة وقوة الصوت الطربي لملحم، لا سيما أنه يصل إلى أبعاد جديدة في صوته وطاقات أوسع في الأغنية، والتي كتبها الشاعر غدي الرحباني.

من جانبه أعرب أسامة الرحباني عن حماسه لهذا العمل الدرامي المنتظر، الذي يطل خلاله على الجمهور العربي في رمضان بعد نجاح "هوس"، كما أوضح سر اختياره لملحم زين لتأدية أغنية الشارة "عايش لوحدي"، قائلا: "اعتبر ملحم زين من أهم الأصوات وأقواها في العالم العربي"، مشيرا لكون قدرات صوته تتلاءم بشكل مثالي مع لون الموسيقى التصويرية التي وضعها للمسلسل والحالة العامة لأغنية التتر، والتي سيتم طرحها خلال أيام على مختلف المنصات الرقمية، تمهيدًا لتسويق المسلسل وعرضه في السباق الرمضاني المقبل على عدد من الشاشات العربية من بينها قناة أبوظبي.

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