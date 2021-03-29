حتى 2 أبريل.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، خلال الفترة من الإثنين 28 مارس إلى الجمعة 2 إبريل 2021، حيث يسود طقس بملامح شتوية هو سمة الفترة المقبلة وتنشط الرياح الشمالية الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر على كل الأنحاء وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسجلت درجة حرارة اليوم، القاهرة 17 درجة مئوية، وهي أقل من معدلات الحرارة في شهر مارس من كل عام وتستمر هذه الأحوال الجوية لمدة أسبوع مقبل.كما تنشط الرياح، وحذرت الأرصاد من اضطراب شديد في الملاحة البحرية يوم الأحد بشكل كبير، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار وسرعة الرياح إلى 85 كم في الساعة، ومتوقع أن يسود انخفاض درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة على أغلب الأنحاء.وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%.شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناءشبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء