الكهرباء: 22 ألفًا و150 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الاثنين، بلغت 22 ألفًا و150 ميجاوات، حيث إنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد- في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفًا و200 ميجاوات مقابل 25 ألفًا و100 ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و360 ميجاوات.من جهته، نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 12 ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.