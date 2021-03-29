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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير البحرين بالقاهرة يبارك نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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هنأ هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، القيادة المصرية وشعب مصر على نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلًا: "إن مصر قادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسئولية مهما عظمت".

وقال السفير البحريني، في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "نبارك لجمهورية مصر العربية بقيادتها وشعبها في حل مشكلة السفينة الجانحة وتعويمها بحمد الله.. مصر القادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسئولية مهما عظمت.. اللهم احفظ مصر من كل سوء.. عمار يا مصر".

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالًا هاتفيًا مساء أمس الأحد، مع نظيره المصري سامح شكري، حيث أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، منوهًا باستمرار التشاور المتبادل تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بالجهود الحثيثة المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية في التعامل مع سفينة الشحن الجانحة في قناة السويس، معربًا عن ثقة مملكة البحرين في قدرة جمهورية مصر العربية على إنهاء هذه الأزمة الطارئة، بما تملكه من خبرات فنية متميزة وإمكانيات كبيرة، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين بكل إمكانياتها مع الشقيقة مصر واستعدادها التام للمساهمة في جهود إنهاء هذه الأزمة.

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