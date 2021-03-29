هيفاء وهبي تواجه الانتقادات بسبب فيديو «تيك توك»

وكان آخر ظهور لهيفاء مع إليسا في عيد ميلادها، وهما يحتضنان بعضهما وبجانبهما تورتة، وعلقت إليسا عليها قائلة: "عندما نقول (الجمال من الداخل إلى الخارج) فلا شك أنك ستتبادر إلى الذهن أولًا! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة بحبك يا هيفاء".

واجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية انتقادات واسعة بعد مشاركتها في فيديو ترفيهي عبر تطبيق تيك توك مع عدد من أصدقائها بطريق اعتبرها البعض غريبة وليست في محلها.الفيديو هو عبارة عن رقصة قدمتها هيفاء رفقة صديقاتها من خلال تطبيق تيك توك، مع وضع "تأثير السمنة" على الفيديو فظهرت بشكل سمين للغاية، مما اعتبرها البعض تنمرا وسخرية من أصحاب الوزن الثقيل، بالإضافة إلى اتهامها بالتفاهة في ظل الظروف والعصيبة التي تعيشها بلادها في الوقت الراهن.