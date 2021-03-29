محافظ قنا يشيد بقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

أشاد اللواء طيار أركان حرب أشرف الداودي، محافظ قناة، بقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، والتي قدمت العديد من الخدمات الطبية والتوعوية وغيرها لأهالي قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.وخلال جولته بمقر القافلة والتي رافقه خلالها سهيل حمزة، أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة، وطارق عامر، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، أكد المحافظ أن تعاون وجهود جامعة عين شمس عين شمس تؤكد تكاتف مختلف مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر 2030، كما تسهم بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتطوير الريف المصري.وأضاف، أن محافظة قنا نجحت في الانتهاء من 1500 مشروع قومي خلال العام الجاري، لافتًا أن نجاح أعمال القافلة يجعلنا نفكر في توقيع بروتوكول للتعاون المشترك مع جامعة عين شمس لمواصلة استفادة كل قرى المحافظة وتحقيق أكبر قدر من الرعاية الصحية للمواطنين.وأكد أن اشتمال قافلة جامعة عين شمس على العديد من الأنشطة من شأنه تعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.وأضاف أن المحافظة على أتم استعداد للتعاون الكامل مع جامعة عين شمس، خاصة في ظل توفير الجامعة للعلاج المجاني للحالات التي تم تحويلها لتلقي الرعاية الصحية من مستشفيات جامعة عين شمس الجامعية، كما أشاد بجهود جامعة عين شمس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، هو ما أهلها للحصول على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الأمية.وقال إن وجود قافلة شاملة من جامعة عين شمس بالمحافظة لخدمة المواطنين يعد عمل وطني عظيم نحن في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل الظروف الصحية العالمية الراهنة.