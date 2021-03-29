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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مني زكي تنتهي من «لعبة نيوتن».. الجمعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أوشكت النجمة منى زكي على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد "لعبة نيوتن"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل عبر شاشة dmc بشكل حصري.

وتتواجد منى زكي في محافظة الفيوم نهاية الأسبوع الجاري، لتصوير المشاهد النهائية من العمل، حيث تنتهي من جميع مشاهدها الجمعة المقبل.

فيما بدأ المخرج تامر محسن مونتاج الحلقات الأولى، ويعكف محسن علي مونتاج كافة الحلقات خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تسليم العمل بحلول الأيام الأولى من شهر رمضان.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل مؤخرا، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي، حيث تجسد دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث.

مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة".

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