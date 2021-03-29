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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بشعار «القدس موعدنا».. «حماس» تقدم قائمتها الانتخابية

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:39 م
خليل الحية
خليل الحية
مروة عنبر
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قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الإثنين، قدمنا قائمة بعنوان "القدس موعدنا".

وتابع «الحية» في بيان صحفي: حرصنا على تصميم قائمتنا أن تكون القدس عنواننا.

وأشار «الحية» إلى أن القائمة تضم خبراء ومتخصصين ومن الأسري، متابعًا: وننتظر الإشعار بالقبول ثم نمضي للأمام.

وأعرب «الحية» عن أمله في أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام.

واستدرك «الحية» من حق كل القوائم الانتخابية التنافس بشرف، ننبه من تسييس أي بُعد قضائي بالعملية الانتخابية.

واختتم لائحة بيانه قائلًا: "حرصنا على أن يكون على قائمتنا عمالقة الأسرى، حرصنا على أن يمثل عنصر الشباب ثلث القائمة الانتخابية".

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