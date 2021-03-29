صندوق علاج الإدمان يحدد إجراءات اختيار المتطوعين

صرح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الشباب المتطوعين لدى الصندوق يقومون بتنفيذ مبادرات توعوية للوقاية من تعاطي المخدرات، من خلال الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تتماشى مع الفئات المختلفة للوقاية من الإدمان، سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن مبادرة "مصلحتك"، أيضا تنفيذ أنشطة توعوية للسائقين والحرفيين وطلاب المدارس والجامعات بجانب أيضا تنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات "، والتي تتضمن زيارات منزلية للتواصل بشكل مباشر مع الأهالي في هذه المناطق لتعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.وأضاف "عثمان"، فى تصريحات صحفية، أنه يتم انتخاب المتطوعين لدى الصندوق في كل محافظة رئيس وحدتها التطوعية وأعضاؤها وفق هيكل إداري محدد، ولفترات زمنية محددة، كما تحرص وحدة التطوع بالصندوق علي خلق فرص تطوعية تتلاءم مع اهتمامات الشباب، بحيث تكون تجربة الشباب في العمل التطوعي ذات منفعة مزدوجة للمتطوع والصندوق وتمكنه من بناء قدرات المتطوع في المجالات التي تتفق مع قدراته واهتماماته فيثري سيرته الذاتية وخبراته العملية والعلمية.