نظر دعوى عدم دستورية موارد نقابة المهن الرياضية.. 3 أبريل

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بجلسة 3 أبريل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 48 من قانون نقابة المهن الرياضية.وتنص المادة على أن تتكون موارد النقابة من:1 - رسوم القيد فى جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقى للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.2 - الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.3 - التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.4 - الإعانات الحكومية للنقابة.5 - دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.6 - الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.7 - جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.. وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.