رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزى» يكرم الفائزين فى مبادرة FinYology FinTech Egypt

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
طباعة
نظمت FinTech Egypt، التابعة للبنك المركزي المصري، حفلًا ختاميًا عن بُعد للاحتفال بالفائزين من طلاب الجامعات المشاركة في مبادرة FinYology - FinTech for Youth التي تم إطلاقها في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، بمشاركة ممثلي البنك المركزي والجامعات والبنوك المشاركة في المبادرة، لتكريم المجموعات الفائزة من كل جامعة.

جاءت المشاركة المتميزة للمواهب الجامعية في المبادرة من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملاءمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفية والمالية المصرية الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt - ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

صرح رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن "المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث يحرص البنك المركزي من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي".

من ناحيته، أكد المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن "إطلاق مبادرة FinYology- FinTech for Youth يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلًا في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم".

شارك في المبادرة طلاب كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة نيو جيزة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وجامعة النيل، وذلك في تخصصات ريادة الأعمال والابتكار، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي في كل من الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 والفصل الدراسي الأول لعام 2021/2020.

وشهدت فعاليات المبادرة العديد من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية عقدها البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لأكثر من 600 طالب من تلك الجامعات، شاركوا فيها سواء بالتواجد الفعلي أو إلكترونيًا عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي بتقديم الدعم الفني للطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم لتنمية وصقل خبراتهم ومهاراتهم إلي جانب برامج تدريبية وتحفيزية صيفية (سواءً بمقار البنوك أو برامج أعمال افتراضية) للمجموعات الفائزة، بما يدعم قدرات الطلاب على ابتكار تطبيقات واعدة تساعد على الوصول للخدمات المالية بسرعة وسهولة، ويساعد على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الدراسية في مجال التكنولوجيا المالية مع إتاحة الإمكانية لتطبيقها وتنميتها والتوسع فيها مستقبلًا.

موضوعات متعلقة

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

المنتخب يتقدم بـ4 أهداف أمام جزر القمر في أول 25 دقيقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت