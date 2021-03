«المركزى» يكرم الفائزين فى مبادرة FinYology FinTech Egypt

نظمت FinTech Egypt، التابعة للبنك المركزي المصري، حفلًا ختاميًا عن بُعد للاحتفال بالفائزين من طلاب الجامعات المشاركة في مبادرة FinYology - FinTech for Youth التي تم إطلاقها في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية، بمشاركة ممثلي البنك المركزي والجامعات والبنوك المشاركة في المبادرة، لتكريم المجموعات الفائزة من كل جامعة.جاءت المشاركة المتميزة للمواهب الجامعية في المبادرة من خلال إدراج مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد النظرية والعملية لطلبة الجامعات، مع مراعاة ملاءمة هذه المشروعات لطبيعة واحتياجات السوق المصرفية والمالية المصرية الحالية التي تحتاج إلى حلول رقمية، والتي سبق رصدها ونشرها على منصة FinTech Egypt - ومنها تحقيق الوعي المالي، والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا.صرح رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن "المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيع الابتكار كأحد السبل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث يحرص البنك المركزي من خلال FinYology- FinTech for Youth على تعزيز تعليم التكنولوجيا المالية للشباب ومساندة المواهب في هذا المجال، وذلك ضمن جهود تفعيل استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار والتي يمثل الاهتمام بالمبتكرين ركيزة أساسية لنجاحها وتحقيق الشمول المالي".من ناحيته، أكد المهندس أيمن حسين، وكيل المحافظ لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن "إطلاق مبادرة FinYology- FinTech for Youth يأتي من واقع رؤية طموحة للبنك المركزي المصري تهدف للتوسع في دورات وتخصصات التكنولوجيا المالية مستقبلًا في الجامعات المختلفة، وذلك بهدف مواكبة الطفرات الكبيرة والمتلاحقة التي تشهدها هذه الصناعة الهامة من خلال تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، واكتشاف المواهب من الشباب في هذا المجال الحيوي ورعاية أفكارهم ومشروعاتهم".شارك في المبادرة طلاب كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية في القاهرة وجامعة نيو جيزة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وجامعة النيل، وذلك في تخصصات ريادة الأعمال والابتكار، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي في كل من الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 والفصل الدراسي الأول لعام 2021/2020.وشهدت فعاليات المبادرة العديد من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية عقدها البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لأكثر من 600 طالب من تلك الجامعات، شاركوا فيها سواء بالتواجد الفعلي أو إلكترونيًا عن بعد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.وقامت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمصري لتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني، والأهلي الكويتي بتقديم الدعم الفني للطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم لتنمية وصقل خبراتهم ومهاراتهم إلي جانب برامج تدريبية وتحفيزية صيفية (سواءً بمقار البنوك أو برامج أعمال افتراضية) للمجموعات الفائزة، بما يدعم قدرات الطلاب على ابتكار تطبيقات واعدة تساعد على الوصول للخدمات المالية بسرعة وسهولة، ويساعد على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم الدراسية في مجال التكنولوجيا المالية مع إتاحة الإمكانية لتطبيقها وتنميتها والتوسع فيها مستقبلًا.