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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفضت العودة إليه فأحرقها بمياه النار بالإسكندرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:58 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع في قتل طليقته وإحداث إصابة بها لرفضها العودة له مرة أخرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى، للكشف عليها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الأميرى الجامعى، بوصول ربة منزل مصابة بحروق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسم، وتبين من الكشف الظاهرى بأن الحروق بسبب مادة كاوية تم سكبها وإصابتها.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليها فاطمة.ح، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مصابة بحروق بالوجه نتيجة بسكب مادة حارقة "ماء النار" عليها، وبسؤالها اتهمت طليقها "ناصر.ع"، 42 سنة، نجار، بإحداث إصابتها لرفضها العودة له مرة أخرى.

وتم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته قرر أنه منفصل عن زوجته المجنى عليها منذ 4 سنوات وأنه حاول إعادتها إلى عصمته أكثر من مرة، إلا أنها رفضت العودة إلى المنزل علي اثرها ارتكب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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