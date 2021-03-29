الصور الأولى لتحرك السفينة الجانحة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش مستشار، رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، موضحًا أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.وكشف مميش أن السفينة سوف تخضع لفحص فنى شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.