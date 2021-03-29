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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو إسماعيل يضع اللمسات النهائية على الموسيقى التصويرية لـ«ضل راجل»

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أوشك الموزع الموسيقى عمرو إسماعيل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه حصريًا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل.

وتتبقي لعمرو إسماعيل عمليات المكساج للانتهاء من الموسيقى التصويرية لتسليمها مع الحلقات الأولى للعمل، والتي أوشك المخرج أحمد صالح علي الانتهاء من مونتاجها.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" الذي عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.

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