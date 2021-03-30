«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

خلافات متتالية نشبت بين الزوجين



واقعة مؤسفة شهدتها الإسكندرية، بعد أن أقدم زوج على طعن زوجته بعدة طعنات متتالية بانحاء جسدها، لترقد في المستشفى بعد تعرضها لتجمعات مياه وهواء علي الرئة وتجمعات دموية على القلب، وتشويه كامل بالوجه.إسراء عماد، ومحمد منتصر مصطفى زوجان من محافظة الإسكندرية وبسبب تدخل الأهل في حياتهما انتهى الأمر بالأولى في المستشفى بعد اعتداء الزوج عليها بسلاح أبيض «مطواة»، وأثارت قصتها الرأي العام بعدما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.تروي إيمان حبشي مصطفى، عمة إسراء عماد، تفاصيل الحادث بأن ابنة أخيها كانت تقيم عندها لمدة شهرين بعد أن تشاجرت مع زوجها لتترك له المنزل وتعيش هي ونجلها الصغير« مالك» في منزل عمتها بعد أن رفض والدها الصلح وتعود لزوجها مرة أخرى بسبب اعتياده إهانة ابنته.وأضافت لـ«الدستور» أن سبب الخلاف الأخير بين إسراء وزوجها هو أنه اعتدى عليها وأهانها بسبب خطيبة شقيقه، وبسبب تحريض والدته عليها دائمًا ما جعلها تترك المنزل، وتتجه إلى منزل عمتها لتسضيفها لمدة شهرين.وتابعت قبل الحادث بـ 3 أيام أرادت إسراء إنهاء الخلاف والعودة إلى زوجها وتزامن ذلك مع مرض نجلها الصغير فلجأت لزوجها كي يساعدها في الذهاب بالطفل للطبيب، مشيرة إلى أنها بعد ذلك تصالحت مع زوجها وذهبوا وأقاموا بشقة والدة إسراء في منطقة سيدي بشر، ما أغضب والدها كونها عادت لزوجها دون إذنه.وأوضحت أن والدة محمد زوج إسراء هددت ابنها أنه إن عاد لزوجتها لن تستقبله في منزلها، بسبب أنهم كانوا يقيمون في شقة إيجار جديد وانتهت مدة إيجارها، بالإضافة إلى أنها أخذت التاكسي المملوك له وهو يعمل عليه فلم يعد لديه مسكن أو عمل، فاستقبلتهم والدة إسراء ليعيشوا معها.