السعودية تضيف خدمات جديدة لمنصة «أبشر أفراد»

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الداخلية بالمملكة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة تسهيلًا للمواطنين السعوديين والمقيمين.وأفاد حنفي، في بيان له، أن وزارة الداخلية السعودية أضافت (5) خدمات جديدة للأحوال المدنية لقائمة خدمات "أبشر أفراد" تمثلت في خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي، وخدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية وخدمة ربط السجلات المدنية لأبناء الأم، وخدمة تحسين المطورة.وأوضح، أنه من ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الداخلية السعودية هي النسخة المطورة من خدمة "أشر" الموجهة للصم وضعاف السمع، التي من خلالها تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية (QR code) مع مترجم لغة الإشارة في مركز الإتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الإتصال في كافة محطات تقديم الخدمة بالأحوال المدنية حول المملكة.وأشار إلى أنه من ضمن الخدمات الجديدة التي أطلقتها الداخلية هي إنطلاق خدمات تسجيل واقعات الولادة والوفاة للمواطنين السعوديين من خلال ممثليات المملكة بالخارج، وستسهل الخدمة من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية على المواطنين المقيمين بخارج المملكة طلب تسجيل واقعات الولادة والوفاة التي تحصل لهم بالخارج من خلال ممثليات المملكة في الدول التي يقيمون بها.واختتم حنفي أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت الإصدار الثاني من منصة "ميدان" التي تعد أحد المنصات الأمنية تقنيًا وأشرف عليها ونفذها كوادر سعودية، واشتمل الإصدار الثاني للمنصة على (14) إجراء إلكترونيًا، من بينها قراءة الهوية الرقمية، التحقق من تصريح الحج والعمرة، رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق، وهوية رجل الأمن الألكترونية.