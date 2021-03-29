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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 32 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:55 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة، بقيادة نائب رئيس المدينة، على المقاهي والمحلات والصيدليات؛ لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، نجحت خلالها في تحرير 32 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.

كان الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد قاد حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء والالتزام بالإجراءات الاحترازية، رافقه خلالها محمود طنطاوى مساعد رئيس حى شمال، محمد ممدوح إشعارات غرب، ياسر مدين إدارة الأمن، وعمر يحيى إدارة المتابعة، وعضو قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعضو من الإيرادات، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بشوارع المدينة، حيث تم تحرير 32 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتمت المصالحة على المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.

من ناحيته، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه لا تهاون في متابعة الإجراءات الاحترازية، وأن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة بتنظيم دوريات مستمرة للمتابعة فى تطبيق الإجراءات الاحتزارية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا من فض التجمعات وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

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