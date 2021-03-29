تجديد تكليف الشيخ السيد عبد المجيد وكيلا لأوقاف الغربية

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، التجديد للشيخ السيد محمد عبدالمجيد، للعمل مديرا لمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، وذلك لفترة جديدة بالمنصب فى محافظة الغربية.وجدير بالذكر، أن الشيخ السيد عبدالمجيد، صدر له قرار وزير الأوقاف منذ نحو عام بتولى منصب مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، حتى صدر القرار المتقدم بتجديد الثقة والاستمرار فى منصبه.