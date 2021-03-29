الأنبا ناركيسوس يوزع هدايا عيد الأم على أمهات الروم في بورسعيد

احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس ببورسعيد، اليوم الإثنين، بعيد الأم.وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن دار جمعية الشبيبة الأرثوذكسية ببورسعيد، احتفلت بعيد الأم، ووزعت الهدايا على أمهات الطائفة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن توزيع الهدايا جاء بيد صاحب النيافة المطران ناركيسوس متربوليت نفكراتوس والوكيل البطريركى بالإسكندرية وقائم مقام مطرانية بورسعيد وتوابعها.بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.