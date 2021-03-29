«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:20 م
ايهاب مصطفىطباعة
وصلت رواية "دفاتر الوراق" للروائي الأردني جلال برجس، للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" والتي أعلنت نتائجها منذ قليل.
وعن وصوله قال الروائي الأردني جلال برجس: في وصول دفاتر الوراق إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية سعادة كبيرة لي لأن ما حدث هو وصول للفكرة والهاجس الروائيين الذين عملت عليهما لسنوات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": أن أجمل ما يحدث للكاتب هو أن تصل كلمته إلى عقل القارئ وقلبه على حد سواء، فالرواية –أي رواية- هي مقترح إنساني بوصلته ما حدث وما يحدث حولنا وما سيحدث، إننا نقدم رؤانا في زمن باتت فيه الرواية المنبر الأدبي الأول من حيث القراءة والكتابة.
وعن وصوله قال الروائي الأردني جلال برجس: في وصول دفاتر الوراق إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية سعادة كبيرة لي لأن ما حدث هو وصول للفكرة والهاجس الروائيين الذين عملت عليهما لسنوات.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": أن أجمل ما يحدث للكاتب هو أن تصل كلمته إلى عقل القارئ وقلبه على حد سواء، فالرواية –أي رواية- هي مقترح إنساني بوصلته ما حدث وما يحدث حولنا وما سيحدث، إننا نقدم رؤانا في زمن باتت فيه الرواية المنبر الأدبي الأول من حيث القراءة والكتابة.