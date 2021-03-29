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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لرجل وسيدة في قضية قتل «شاب قراقص» بالبحيرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:20 م
حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة وعضو اليمين المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضو الشمال المستشار محمد حسين المر بالمؤبد لعاطل وسيدة وبراءة اثنين اخرين فى قضية قتل شاب بقرية قراقص التابعة لمركز دمنهور.

وحكمت المحكمة بالمؤبد على كلا من «حسام خ م ف»، «عائشة ا س ح» وبراءة كلا من «خالد م ع ف»، «عبد الفتاح م ع ف»، لقتلهم الشاب «عمر م ف ا» 19 سنة، لخلافات بينهما.

بدات الواقعة عندما تلقى امن البحيرة اخطارا بالعثور على جثة الشاب «عمر»، انتقل على الفور المقدم احمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز دمنهور حينا ذاك لمكان الحادث، وبالفحص تبين ان وراء الجريمة المتهمين.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلوا الى محكمة جنايات دمنهور التى حكمت بالمؤبد لاثنين منهم وبراءة اثنين اخرين.

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