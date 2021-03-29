«الموسيقى الوترية» للطلائع بالشرقية ثالث الجمهورية في «كنوز مصرية»

أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي حصول أعضاء شعبة (الموسيقى الوترية) للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية في المسابقة الفنية "كنوز مصرية" في نسختها السابعة والتي أقامتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي، واستمرت حتي شهر مارس الجاري علي مسرح وزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلي أن الهدف من المسابقة هو التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى إكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية بمحافظات مصر المختلفة.أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة "كنوز مصرية" تبارى بها ٥٠٠٠ طليع وطليعة من ١٤٠ فرقة فنية من مراكز الشباب المختلفة على مستوى الجمهورية في مجالات (الموسيقى الوترية – الكورال – الفن التعبيرى – المسرح – الموسيقى النحاسية)، واستطاع أعضاء شعبة (الموسيقى الوترية) للطلائع بمركز شباب الزقازيق بحرى حصد المركز الثالث علي مستوي الجمهورية بجدارة.