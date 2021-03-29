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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أم من «عابدين» تعرض ابنتها لـ«المتعة الحرام».. تفاصيل مروعة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:18 م
تعرض ابنتها لـ«المتعة
تعرض ابنتها لـ«المتعة الحرام
محمد عيسي
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حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام سيدتين بالاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في أعمال الدعارة.

حملت القضية رقم 834 لسنة 2020 جنايات عابدين والمقيدة برقم 417 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة.

التحريات

جاء بأقوال الضابط مجري التحريات، رئيس قسم الإتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بورود معلومة إليه أكدتھا تحرياته مفادها قيام المتهمة الأولى باستخدام قصر وبالغات في أعمال الدعارة مستغلة ضعفهن وحاجتهن للمال.

وأضاف الضابط أنه راسل المتهمة عبر أحد مصادره السرية على هاتفها الجوال منتحلا صفة راغب متعة فأبدت استعدادها لتقديم قاصرات لممارسة الدعارة واتفقا على مكان للقاء وما أن وصل حتى ضبطها والمتهمة الثانية وصحبتهما الشاهدات الثانية والثالثة والرابعة وقدمن له جميعهن هواتفهن الجوالة وقدمت المتهمة الأولى مبلغًا ماليًا وبفحص الهواتف تبين وجود عدة محادثات نصية وصوتية تفيد ممارستهن الدعارة مقابل أجور مالية.

وأشار إلى أنه وبمواجهة الشاهدات الثلاث قررن؛ الأولى قالت إنها ابنة المتهمة الأولى وأن الأخيرة استغلت حاجتها للمال واستخدمتها في ممارسة الدعارة، وقررت الثانية والثالثة باستغلال المتهمة الأولى لهما لحاجتهما إلى المال والمأوى مقابل أجر مالي يحصلان عليه ومقابل لها.

وأوضح أنه وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بصحة إقرارهن وأضافت أن المتهمة الثانية تعاونها في السيطرة على القاصرات وإدارة أعمالها المنافية للآداب وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة أعمالها وبمواجهة المتهمة الثانية قررت بصحة إقرار سابقاتها وأضاف بأن تحرياته دلته لصحة إقرار المتهمتين والشاهدات.

أقوال ابنة المتهمة

وجاء بأقوال «أ. م» (17 سنة) ومودعة بمؤسسة القاصرات في عين شمس أن المتهمة الأولى وهي أمها تستخدمها في أعمال الدعارة مقابل أجر مستغلة حاجتها للمال والمأوى.

وجاء بأقوال «ن. أ» (22 سنة- بدون عمل) أن المتهمة الأولى تستغل حاجتها للمال والمأوى باستخدامها في أعمال الدعارة مقابل أجر.

وجاء في قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «كريمة. إ» (31 سنة- طاهية) و«سامية. ج» (34 سنة- بدون عمل) لانهما في غضون عام 2020 بدائرة قسم عابدین في محافظة القاهرة، استخدمتا «نورا» والطفلتين «إسراء. ع» و«غادة. ح» في أعمال الدعارة.

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