محافظ مطروح يتفقد الموقع المخصص لإنشاء مجزر آلى جديد (فيديو)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الموقع المخصص لإنشاء مجزر آلى جديد بالكيلو 10 طريق مطروح الإسكندرية، ونقل المجزر القديم بشارع علم الروم وذلك حفاظا على البيئة.وقال محافظ مطروح إن الأرض المخصصة للمجزر الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، موجها بتيسير توصيل كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحى وكهرباء ووضع المقايسات بالطاقة الاستيعابية والمستقبلية اللازمة وفقا للرسومات والتصميمات الموضوعة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.ووجه محافظ مطروح بمراعاة حرم المجزر وعدم البناء حوله لمسافة 500 م وفقا للاشتراطات البيئية، موضحا أنه تم نقل مصنع تدوير القمامة بالمنطقة إلى المدفن الصحى الجديد على مساحة 60 فدانا بالكيلو 20 طريق مرسي مطروح سيوة بعيدا عن العمران وحفاظا على البيئة.جاء ذلك بحضور اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى وعددا من مديري المديريات والإدارات المعنية.