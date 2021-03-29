محافظ الشرقية يتفقد أعمال تنفيذ «حياة كريمة» بقرية شهداء 2 بحر البقر

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمركز ومدينة الحسينية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بقرية شهداء 2 بحر البقر، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات شهداء 2 بحر البقر والمُقام على مساحة 420 م، ويضم وحدة محلية قروية ومكتب تموين وسجل مدني ومركز تكنولوجي ومكتب بريد للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية وكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري.وانتقل المحافظ لتفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خط مياه بقطر 250 مم إسبستوس بولي إثيلين الواصل من محطة مياه شعفورة إلى قري بحر البقر ( 2-3-4-5-6-15 ) لتغذية الأماكن المحرومة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 950 مترا بقرية بحر البقر 4 والبدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خط المياه بطول 3200 م بقرية بحر البقر 3 بمعرفة الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجاري الانتهاء من إستكمال باقي الأعمال لتوفير كوب مياه نظيف لأهالي القري التابعة للوحدة المحلية لشهداء 2 بحر البقر.وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام.رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة.