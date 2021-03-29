احتفالات في كنيسة الروم بدمياط في عيد القديس غرغوريوس بالاماس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس المطران نرجسيوس القائم مقام لمطرانية بلوزيوم وتوابعها ومطران نفكرانوس والوكيل البطريركي بالاسكندرية، القداس الالهي بمناسبة احتفالات بعيد القديس غرغوريوس بالاماس، بكنيسة القديسين جاورجيوس ونيقولاوس للروم الأرثوذكس بدمياط.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن عاونه بالخدمة الإلهية قدس الايكونيموس بندليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط.بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.