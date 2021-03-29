إمام واكد: مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مواجهة «فيروس سى»

قال الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة فيروس "سي" بفضل المبادرة الرئاسية للقضاء على المرض، مشددًا على أن اللجنة تحرص على التعاون مع الشركات والكيانات الوطنية، لتوفير أحدث العلاجات للمريض المصري.وأضاف خلال المؤتمر العلمي الذي عقدته إحدى شركات الأدوية لإطلاق عقار جديد لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي"، أن الدواء الجديد هو الأنسب لمن يعانون من مشاكل في الكلى، والعظام، وكبار السن، لافتًا إلى أن عدد مرضى فيروس بي الذين يعلمون بأنهم يحملون الفيروس قليل جدًا، لذا يجب توعيتهم بالمرض، ليتلقوا الرعاية الصحية الخاصة بهم.وكشف عن أن فيروس "بي" ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية ومن الأم لطفلها خلال فترة الحمل، أو من خلال الاتصال المباشر بمكونات الدم الملوث والحقن غير الآمن.