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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عصمت: مليون مريض في مصر بفيروس «بي».. أكثر خطورة من «سي»

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 م
الدكتور جمال عصمت،
الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الكبد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن عدد مرضى فيروس "بي" في مصر يقدر بـ1% من السكان، أي نحو مليون مريض، وتتركز أغلب الحالات في محافظات الصعيد.

وأوضح عصمت، خلال المؤتمر العلمي الذي عقدته إحدى شركات الأدوية لإطلاق عقار جديد لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي"، أن حالات الإصابة بين الرجال أكثر منها بين السيدات، وأن 70% من المصابين بفيروس "بي" رجال.

وكشف عن أن فيروس "بي" أكثر خطورة من فيروس "سي"، لأن تطور المرض أسرع، وقد يصاب عدد من المصابين به بسرطان الكبد دون مروره على مرحلة "التليف"، على نقيض "فيروس سي"، مشيرًا إلى أن أهم مزايا الدواء الجديد "تينوفيناميد" إنه يعمل بكفاءة عالية في تقليل «الحمل الفيروسي»، وتحسين حالة الكبد، كما أن آثاره الجانبية أقل كثيرا من الأدوية السابقة.

وتابع: "فيروس بي أكثر تحورًا أمام الأدوية، مما يجعل بعض المرضى تولد لديهم أجسام مقاومة ضد أنواع من أدوية أخرى"، مؤكدًا أن مقاومة الجسم لهذا الدواء منعدمة، ما يجعله خيارا مناسبا لهم.

وقال إنه لم يتم التوصل لعلاج شافٍ من فيروس «بي» بشكل نهائي كما حدث مع فيروس «سي»، وأنه يوجد بعض المصابين لا يعلمون بإصاباتهم بعد، ما يستوجب العمل على توعية المواطنين بالمرض حتى يتم اكتشاف المصابين في مراحل مبكرة، والعمل على وقاية غير المصابين به.

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