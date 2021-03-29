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محمد العسيري

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الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:33 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

وكان رئيس هيئة القناة، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.

وأَضاف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجهًا رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

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