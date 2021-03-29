روسيا تسجل لقاحا للوقاية من «كوفيد-19» بجرعة واحدة

قالت وكالة تاس الروسية، اليوم الإثنين، إن وزارة الصحة سجلت لقاح "سبوتنيك-لايت"، وهو نسخة من اللقاحالروسي للوقاية من "كوفيد-19" ولكن بجرعة واحدة.كانت روسيا قد قالت الأسبوع الماضي إن التجارب السريرية للقاح السريع الذي وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة على المضي قدما في التطعيم.وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك- في" الروسي الذي يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسي المستخدم في روسيا.