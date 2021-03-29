بعد وفاتها.. من هى سارة أونيانجو جدة أوباما الكينية

توفيت سارة أوباما، اليوم فى مستشفى جارا موجى أودينجا أودينجا فى بلدة كيسومو بغرب كينيا، وفقًا لما أعلنته السلطات الكينية، ويطلق عليها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لقب "الجدة سارة".فمن هي سارة؟-هى امرأة كينية تبلغ من العمر 99 عاما حيث إنها ولدت فى عام 1922 وهي الزوجة الثالثة لجد أوباما.- يخاطبها أوباما دائما بالجدة سارة، وكان والد الرئيس الأمريكي قد توفي في سنة 1982 في كينيا.- الزوجة الثالثة لجد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.-قامت بقيادة الأسرة بأكملها بعد وفاة زوجها وقامت بتربية حفيداتها فى كينيا من أجل الترويج لتعليم الإناث حيث كان غير منتشر فى السابق فى كينيا بشكل ملحوظ.- عرف عنها الكرم واللطف مع كل من قام بزيارتها بعد تولى باراك أوباما برئاسة أمريكا على حد وصف حاكم مقاطعة كيسوموا،أنيانج نيونجو.- قيل فى سبب موتها إنها أصيبت بمرض غير مبرر وعاشت سارة فى على بعد حوالى 50 كم من بلدة كيسومو فى جنوب شرق كينيا.- أعربت عن رغبتها في زيارة أوباما لقرية والده في كينيا وقتما تولى رئاسة أمريكا وكان من المقرر له زيارة عدة بلدات فى كينيا باستثناء تلك القرية وهي تسمى "كوغيلو".- أعربت عن رغبتها فى الاحتفال بفوز أوباما برئاسة أمريكا وزيارته لكينيا من خلال ذبح بطة احتفالا به.-أكدت أن أوباما قام ببناء منزل لها بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.- كما أعربت فى لقاء خاص لقناة دى دبليو عن رغبتها فى قدوم أوباما لزيارة قبر والده فى قريته فى كينيا رغم كون تلك القرية خارج برنامج الزيارة وكانت تأمل فى ذلك حتى وفاتها.- رغم كونها زوجة جد باراك أوباما إلا أنه كان يناديها بلقب الجدة سارة.-كما أعربت عن رغبتها أن يزور أوباما وقتما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مدرسة القرية وقبر والده وكل كينيا حسب قولها.