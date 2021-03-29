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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جريمة قتل وعودة عاصى الغول فى «الآنسة فرح»

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:42 م
الآنسة فرح
الآنسة فرح
دعاء عبد المقصود
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بعد مقتل طارق وعدم القدرة حتى الآن على تحديد هوية القاتل، كشف لنا هذا الأسبوع من الموسم الثالث من مسلسل الآنسة فرح عن مقتل سمير، فبينما كان بعض العمّال يحفرون من أجل التوسعات في الفندق، وجدوا جثّته مدفونة، وتم التعرّف عليه بسبب دبوس حرف S الذي كان يستخدمه، ولم يتم التعرّف على قاتله حتى الآن.

أما شادي وهدان، فبعد أن خرج من السجن، قام بالعودة إلى الفندق وتعيين جاسوس على هيئة جرسون، ليخبره بكل تفاصيل الفندق، وبالفعل تأكد بشير "الجرسون الجديد" بأن نادين هي التي نقلت جثّة سمير إلى أرض الفندق المنافس، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنها هي القاتلة، خاصةً أن المقدم ضياء أكد عودة عاصي الغول إلى الغردقة وبدأ تكوين عصابته للتجارة بالمخدرات.. فهل له علاقة بالقتل؟

وفي الوقت نفسه تحاول فرح نشر روايتها الجديدة، والتي كتبتها عن طارق، وسط صراعات وخلافات بينها وبين مديرة دار النشر، كما أنها أنهت جلساتها مع العلاج النفسي، وشعرت بالذنب كلما اقتربت من هشام "مدير أمن الفندق الحالي" والذي يعتبر واحدًا من أعز أصدقاء طارق، فهل تتمكن فرح من تجاوز الأمر مع هشام؟

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

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