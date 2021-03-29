محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طامية

محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طامية
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:47 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذة منى الصغير حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر، والأستاذة إجلال بهادر نائب حاكم المنطقة الليونزية، وعدد من رؤساء وأعضاء أندية الليونز بمحافظتي الإسكندرية والجيزة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي تم تجديدها وتزويدها بعدد 5 ماكينات جديدة مقدمة من نادي ليونز مصر، ليصل عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالوحدة إلى 57 ماكينة تخدم 298 مريضًا من المترددين على المستشفى، فضلًا عن تزويد مستشفى طامية بوحدة متنقلة لتنقية المياه بوحدة الرعاية المركزة، وتزويد وحدة الكلى بمستشفى سنورس المركزي بعدد 12 ماكينة جديدة للغسيل الكلوي.
وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وحدة الغسيل الكلوي، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجهًا الشكر لرؤساء وأعضاء أندية الليونز على جهودهم فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة والتخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي وذويهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن، لافتًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ستدخل حيز التطوير، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا أن مستشفى الصدر ستدخل قريبًا مجال الخدمة بكامل طاقتها، كما يجري العمل بمستشفى الفيوم العام الجديد لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم الحالي.
وكشف "التوني" عن أن محافظ الفيوم استمع أيضًا لعرض حول مكونات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، وآليات العمل بالوحدة، وأعمال التطوير ومراحل التوسعات التي شهدتها منذ إنشائها، حتى نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة لأفراد الطاقم الطبي بالوحدة، ثم تفقد المحافظ وحدة عمليات القلب المفتوح، ووحدة الرعاية المركزة للقلب، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي تم تجديدها وتزويدها بعدد 5 ماكينات جديدة مقدمة من نادي ليونز مصر، ليصل عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالوحدة إلى 57 ماكينة تخدم 298 مريضًا من المترددين على المستشفى، فضلًا عن تزويد مستشفى طامية بوحدة متنقلة لتنقية المياه بوحدة الرعاية المركزة، وتزويد وحدة الكلى بمستشفى سنورس المركزي بعدد 12 ماكينة جديدة للغسيل الكلوي.
وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وحدة الغسيل الكلوي، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجهًا الشكر لرؤساء وأعضاء أندية الليونز على جهودهم فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة والتخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي وذويهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن، لافتًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ستدخل حيز التطوير، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا أن مستشفى الصدر ستدخل قريبًا مجال الخدمة بكامل طاقتها، كما يجري العمل بمستشفى الفيوم العام الجديد لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم الحالي.
وكشف "التوني" عن أن محافظ الفيوم استمع أيضًا لعرض حول مكونات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، وآليات العمل بالوحدة، وأعمال التطوير ومراحل التوسعات التي شهدتها منذ إنشائها، حتى نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة لأفراد الطاقم الطبي بالوحدة، ثم تفقد المحافظ وحدة عمليات القلب المفتوح، ووحدة الرعاية المركزة للقلب، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم.