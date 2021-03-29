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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طامية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:47 م
محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذة منى الصغير حاكم المنطقة الليونزية 352 مصر، والأستاذة إجلال بهادر نائب حاكم المنطقة الليونزية، وعدد من رؤساء وأعضاء أندية الليونز بمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي تم تجديدها وتزويدها بعدد 5 ماكينات جديدة مقدمة من نادي ليونز مصر، ليصل عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالوحدة إلى 57 ماكينة تخدم 298 مريضًا من المترددين على المستشفى، فضلًا عن تزويد مستشفى طامية بوحدة متنقلة لتنقية المياه بوحدة الرعاية المركزة، وتزويد وحدة الكلى بمستشفى سنورس المركزي بعدد 12 ماكينة جديدة للغسيل الكلوي.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم وحدة الغسيل الكلوي، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، موجهًا الشكر لرؤساء وأعضاء أندية الليونز على جهودهم فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة والتخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي وذويهم، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن، لافتًا إلى حرص المحافظة على التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ستدخل حيز التطوير، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا أن مستشفى الصدر ستدخل قريبًا مجال الخدمة بكامل طاقتها، كما يجري العمل بمستشفى الفيوم العام الجديد لتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم الحالي.
وكشف "التوني" عن أن محافظ الفيوم استمع أيضًا لعرض حول مكونات وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية المركزي، وآليات العمل بالوحدة، وأعمال التطوير ومراحل التوسعات التي شهدتها منذ إنشائها، حتى نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى برامج التدريب المستمرة لأفراد الطاقم الطبي بالوحدة، ثم تفقد المحافظ وحدة عمليات القلب المفتوح، ووحدة الرعاية المركزة للقلب، وناقش المرضى حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم.


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